Un 29enne è morto e un 25enne è rimasto ferito in uno scontro avvenuto ieri sera al km 16+500 della statale 714, variante alla Statale 16 a Francavilla al Mare, all'interno della galleria Le Piane. La vittima era alla guida di una Smart che si è scontrata con un furgone che trasportava medicinali. Sul posto 118, vigili del fuoco di Chieti e Pescara e Polizia stradale.

Il giovane automobilista si chiamava Vito Liberatore, era di Roccamontepiano e lavorava per una ditta di Pretoro; il conducente del furgone, estratto prima che il mezzo prendesse fuoco, è stato ricoverato in ospedale. "Carissimi concittadini, un grande lutto ha colpito la nostra comunità - scrive su Facebook il sindaco di Roccamontepiano Adamo Carulli - Abbiamo deciso che l'iniziativa prevista per oggi, su piazza Belvedere, viene rinviata in segno di rispetto e sensibilità verso la famiglia Liberatore. Il Comune e la cittadinanza esprimono il più profondo dolore per la scomparsa di Vito".