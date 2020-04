La Giunta regionale ha deliberato la sostituzione di alcuni componenti del Comitato di coordinamento regionale per le vaccinazioni (Ccrv). L'obiettivo è rendere immediatamente operativo l'organismo, alla luce del decreto legge numero 73 del 7 giugno scorso, che ha previsto interventi urgenti in materia di prevenzione vaccina, nonché per pianificare aspetti tecnico-scientifici relativi all'applicazione sul territorio regionale del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019.

"Il comitato avrà anche l'obiettivo - informa l'assessore alla sanità, Silvio Paolucci - di elaborare indirizzi e linee guida relative a strategie vaccinali che puntano a monitorare le malattie infettive, la definizione di programmi vaccinali di protezione collettiva e soprattutto di coordinare le attività aziendali in tema di vaccinazioni al fine di assicurare la trasversalità delle azioni e assicurare l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio reginale".

I nuovi membri sono: Stefania Melena (dirigente Servizio della prevenzione e tutela sanitaria - Regione Abruzzo), Manuela Di Giacomo (responsabile dell'Ufficio Prevenzione e tutela sanitaria - Regione Abruzzo), Carla Granchelli (responsabile Servizio Iesp Asl di Pescara), Marina Danese (responsabile Servizio Iesp Asl di Teramo), Daniela Franchi (dirigente medico Servizio Iesp Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila), Antonio Savino (dirigente medico Servizio Iesp Asl Lanciano-Vasto-Chieti), prof. Francesco Schioppa (ordinario di igiene generale e applicata - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara), Paolo Fazii (direttore dell'Uoc Microbiologia e Virologia clinica del P.O. Spirito Santo di Pescara), Lucio Zinni (medico di medicina generale - rappresentante della Società Italiana di Medicina Generale), Emanuela Bonfigli (pediatra di libera scelta - rappresentante di Sip e Simpe), Agnese Giusti (referente per l'area sanità dell'Ufficio scolastico regionale), Giustino Parruti (direttore dell'Uoc Malattie infettive del presidio ospedaliero Santo Spirito della Asl di Pescara - rappresentante della Simit), Carmine D'Incecco (responsabile dell'Uoc neonatologia), Caterina Albano, referente designato dagli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. La segreteria scientifica del Comitato è stata affidata, sempre con la stessa delibera, all'Agenzia Sanitaria regionale, che provvederà a svolgere la funzione con il personale specializzato in epidemiologia, igiene e sanità pubblica, metodologia di ricerca clinica, conoscenza di statistica sanitaria e nell'analisi dei segnali delle reazioni avverse ai vaccini.