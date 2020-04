"Nella assoluta certezza che gli organizzatori del convegno mai avrebbero voluto mancare di doveroso rispetto alle vittime dei recenti eventi calamitosi, consapevole che il titolo erroneamente assegnato all’iniziativa lascia spazio a equivoci irriguardosi, il Rettore, su richiesta dei responsabili dell’iniziativa, ha disposto l’annullamento della giornata di studi, giornata sin dall’inizio finalizzata esclusivamente alla presentazione di una ricerca sul fenomeno valanghe nell’intera area del Gran Sasso attraverso la mappatura degli eventi verificatisi lo scorso inverno". È quanto si legge sul sito dell'Università teramana dopo le feroci polemiche seguite alla diffusione della locandina dal titolo quantomeno inopportuno Dalla grande calamità una valanga di opportunità [LEGGI QUI] che doveva svolgersi domani nel campus universitario.

Lo scivolone ha avuto un'eco nazionale, finendo anche sulle pagine de L'Espresso, tanto da costringere l'Università all'annullamento dell'evento e alle precisazioni del Rettore: "Lo spirito dell’iniziativa era opposto a quello desumibile dalla infelice titolazione, essendo orientato a evitare il ripetersi di eventi calamitosi attraverso una migliore conoscenza del contesto in cui questi possono verificarsi. In ogni caso, il Rettore, alla luce dell’incolpevole equivoco che vede coinvolta suo malgrado l’Università degli Studi di Teramo, si scusa per quanto accaduto".