Fine settimana di afa su tutto il litorale abruzzese. L'estate è arrivata con una brusca impennata della colonnina di mercurio. I meteorologi prevedono temperature ben al di sopra dei 30 gradi. E rischia di aggravarsi il problema della carenza idrica.

"Per Pescara e altre nove città italiane - riferisce l'Ansa - previsto il bollino rosso del ministero della Salute che indica un'emergenza caldo con il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Domani, in particolare, l'allarme è scattato per Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Torino, mentre domenica riguarderà Pescara, Ancona, Campobasso, Firenze e Perugia. Il primo bollino rosso è già stato 'assegnato' oggi a Bolzano, che appunto lo conserverà anche per domani.

Sempre a Pescara bollino arancione del ministero della Salute, che indica il rischio specifico per la fascia di popolazione più fragile, nella giornata di domani, insieme con Ancona, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Trieste e Verona. Domenica solo per Rieti".