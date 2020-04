Gabriele De Angelis è il nuovo sindaco di Avezzano. Sostenuto da liste civiche che fanno riferimento al centrodestra, ha battuto al turno di ballottaggio il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, appoggiato dal centrosinistra, totalizzando il 53,8% per cento dei voti (10.018 voti) e recuperando 9 punti di distacco dal primo cittadino uscente (46,2% pari a 8.588 voti).

"Dopo il primo turno qualcosa nell'aria era cambiato - ha dichiarato De Angelis - ed era così. Siamo riusciti a ribaltare il risultato a nostro favore; un risultato fantastico, merito di tutto il lavoro della coalizione e dei tanti giovani che mi hanno sostenuto".

Secondo Di Pangrazio "hanno avuto una strategia in campagna elettorale che ha funzionato riuscendo a catalizzare il disagio socio-economico in cui versano i cittadini di Avezzano contro di me". "A De Angelis vanno i miei auguri - ha concluso il sindaco uscente - fermo restando che potrebbe crearsi un problema di governabilità". (Ansa)