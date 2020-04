Pierluigi Biondi è il nuovo sindaco dell'Aquila. A sorpresa, il centrodestra vince il ballottaggio. Dopo una iniziale parità a urne appena chiuse, con il candidato di centrosinistra, Americo Di Benedetto, il distacco via via si è fatto sempre più ampio, fino al risultato definitivo (81 sezioni su 81), che vede Biondi salire al 53,52% (16mila 410 voti) e Di Benedetto fermarsi al 46,48% (14mila 249 voti), percentuale inferiore a quella del primo turno. Si è trattato di un vero e proprio ribaltone. Il dato evidenzia che il candidato del centrodestra, che ha corso con tutte le sigle unite, haazzerato gli 11 punti di svantaggio del primo turno che si era chiuso, domenica 11 giugno, con il 36% per Biondi e per il 47% per il candidato di centrosinistra.

L'esito delle comunali 2017 sancisce la fine dell'era Cialente, che ha governato per due mandati consecutivi e, quindi, non ricandidabile e che è il sindaco simbolo del sisma 2009 e della ricostruzione. Biondi si è presentato in sala del Consiglio comunale visibilmente emozionato e ha ricevuto la telefonata della leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e quella dell'avversario Di Benedetto. L'affluenza al chiusura dei seggi alle 23 è stata all'Aquila del 52,06% contro il 67,77% del primo turno. Dato che rende ancora più clamorosa la rimonta di Biondi. (Ansa)