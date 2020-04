Redenzione o scaramanzia? I ladri rubano un camion pieno di bare , ma lo abbandonano dopo qualche metro. È successo a Chieti la scorsa notte.

Il titolare di un'azienda di Agrigento specializzata nel trasporto di casse funebri ha deciso di fermarsi per la notte nel capoluogo teatino. Il veicolo viene così parcheggiato poco distante dall'albergo in zona Sant'Anna. I ladri rubano un, ma lo abbandonano dopo qualche metro. È successo ala scorsa notte.Il titolare di un'azienda di Agrigento specializzata nelha deciso di fermarsi per la notte nel capoluogo teatino. Il veicolo viene così parcheggiato poco distante dall'albergo in zona Sant'Anna.

Il mattino succesivo l'amara scoperta: camion sparito con tutto il carico e chiamata ai carabinieri con la scoperta di quanto accaduto. Durante la notte ignoti lo avevano rubato, ma per percorrere solo qualche centinaio di metri. I malintenzionati si sono forse accorti in ritardo del carico (oltre una ventina le bare presenti) e hanno deciso di rinunciare al colpo. Bottino poco redditizio o difficilmente rivendivile? Camion dal valore ridotto? O il timore attirarsi addosso una buona dose di sfortuna?