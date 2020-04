Più di 2mila 200 antistress potenzialmente pericolosi per la salute. Li hanno sequestrati i carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni di Pescara in una serie di controlli "in attività commerciali a gestione etnica presenti in tutto l'Abruzzo", spiegano gli investigatori, che commineranno, a carico dei commercianti, multe da migliaia di euro.

Si chiama fidget spinner. E' un antistress molto diffuso tra i giovanissimi. Oltre 2mila 200 fidget pezzi sono stati posti sotto sequestro dai Nas. I prodotti sequestrati, il cui valore è di circa 20mila euro, erano privi di etichettatura o con etichettatura irregolare e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Agli esercenti in questione verranno elevate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro.Su alcuni degli spinner sequestrati dai militari del Nas di Pescara, diretti dal maggiore Domenico Candelli, sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la validità della marcatura CE, che indica un giocattolo conforme alla normativa comunitaria in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale. Il dubbio sorto ai carabinieri del Nas è che i marchi presenti sui giocattoli stiano in realtà per China Export: in quel caso scatterebbe la denuncia per tentata frode in commercio.