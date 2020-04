Le Frecce Tricolori sono tornate in Abruzzo. Questa mattina con in testa il nuovo comandante, maggiore Mirco Caffeli, gli Aermacchi MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale sono atterrati sulla pista dell’areoporto di Pescara dopo un breve sorvolo della zona.

In tanti non hanno voluto perdere l’occasione di ammirare da vicino questi gioielli dell’Aeronautica Militare Italiana conosciuti in tutto il mondo e incontrare i piloti che, nei prossimi giorni, saranno protagonisti di splendide evoluzioni nel cielo vastese.

Con l’arrivo a Pescara prende così il via l’Air Show della Costiera dei Trabocchi. Oggi pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l’inaugurazione a Palazzo d’Avalos della Mostra dedicata all’aeronautica militare. Domani, sabato 1 luglio, le prove sul golfo di Vasto e domenica 2 luglio l’appuntamento con l’Air Show.

Ci saranno però da monitorare con attenzione le condizioni meteo che, stando alle previsioni, potrebbero non essere delle migliori e rischiano di compromettere il terzo appuntamento con lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

