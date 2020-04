Tramite un auricolare, si serve di un suggeritore per superare i test della patente di guida. Per superare la prova teorica dell'esame per la patente B, si tiene in contatto con una persona che, dall'esterno, gli suggerisce le risposte. Ma il raggiro viene scoperto.

Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, gli agenti della polizia stradale di Pescara hanno denunciato stamattina un indiano di 36 anni residente nella provincia di Teramo e stanno cercando di identificare il complice, anche lui accusato dello stesso reato.

Nonostante l'auricolare, lo straniero non avrebbe comunque superato la prova, perché ha commesso 20 errori su 30 domande.

"I fatti - riferisce l'Ansa - sono avvenuti nei locali della Motorizzazione, dove era in corso l'esame. A scoprire l'accaduto sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada di Pescara, diretta da Silvia Conti. I cittadini stranieri, in sede di esame, possono chiedere alla Motorizzazione il supporto audio per la lettura delle domande".