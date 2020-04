Duemilacinquecento antistress contraffatti, provenienti dalla Cina, o immessi sul mercato senza alcuna indicazione dell'orgine. Li ha sequestrati la guardia di finanza di Pescara, che ha compiuto una serie di controlli anti contraffazione in tutta la provincia.

Sette denunciati, di cui cinque extracomunitari, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Il fidget spinner è una piccola trottola che ruota intorno all'asse principale tenuto fermo tra le dita di una mano. Il gioco è stato concepito per assolvere alla funzione di antistress ed è diventato diffusissimo soprattutto fra le fasce d'età più giovani.

Esaminando i documenti fiscali, i finanzieri sono anche riusciti a risalire ai fornitori dei prodotti, non solo abruzzesi, ma anche veneti e campani.