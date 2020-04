Importante passo avanti per la Guardia Costiera nel campo dei soccorsi in mare. Ieri, nella sede del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara il Direttore Marittimo, Ammiraglio Enrico Moretti, il Direttore della Federazione Italiana Piloti dei porti, Cap. Fiorenzo Milani, e il Presidente dell’Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori Italiani Dott. Cesare Guidi, hanno sottoscritto il disciplinare tecnico-operativo finalizzato all’attuazione degli accordi stipulati nel dicembre 2016 con Fedepiloti e nel maggio 2017 con Angopi dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Con questi accordi verranno addestrati 12 piloti portuali e 10 ormeggiatori, che operano nell'area ariatica, sulle procedure di avvicinamento agli elicotteri del Reparto, le manovre di imbarco ed il trasferimento e le operazioni di rilascio su imbarcazione in navigazione tramite il verricello di soccorso.

"Tale attività - spiega una nota della Guardia Costiera di Pescara - permetterà di creare l’ottimale livello di sinergia e cooperazione tra la componente elicotteristica della Guardia Costiera, i piloti dei porti e gli ormeggiatori, affinchè questi possano fornire un valido contributo tecnico ai centri di coordinamento e soccorso in mare, consentendo di accrescere l'efficacia della risposta operativa nella gestione delle emergenze, per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino e costiero".