Operazioni di recupero di un gruppo di alpinisti impegnati in una via di arrampicata al Dente del Lupo, sull’estremità orientale del gruppo montuoso del Gran Sasso.

"Un alpinista - spiegano dal Cnsas - infortunatosi a una caviglia, è stato recuperato dall’elicottero del 118. Raggiunto dal medico del Soccorso Alpino e da una squadra di soccorritori, l’uomo è stato immobilizzato e calato con le corde fino al ghiaione sottostante la via di arrampicata. Lì è stato quindi imbarcato sull’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Intanto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno provveduto al recupero in sicurezza dei compagni bloccati in parete".