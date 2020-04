Successo abruzzese all'ORC Worlds Trieste 2017, campionato mondiale di vela d'altura che si è svolto a Trieste dal 2 all'8 luglio. Il TP52 ZeroCould Abruzzo, un 16 metri da competizione in carbonio dell'armatore Danilo Falzitti, si è aggiudicato il Titolo di Campione del Mondo in Classe A degli equipaggi Corinthian, ovvero completamente composti da velisti non professionisti.

Erano oltre 130 le imbarcazioni, provenienti da 19 nazioni (Gran Bretagna, Grecia, Russia, Germania, Ucraina, Finlandia, Turchia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Spagna, Estonia, Repubblica Ceca, Malta, Croazia, Cipro, Austria, Slovenia e Italia) a darsi battaglia sui due campi di regata allestiti nelle acque del golfo di Trieste.

"L’impresa sportiva di TP52 ZeroCloud Abruzzo - spiega una nota stampa - assume un grandissimo valore in quanto si è regatato in condizioni meteo marine sfavorevolissime all'imbarcazione, con venti leggeri inferiori ai 7 nodi. Ora la barca è in navigazione per fare rientro al Porto di Giulianova".

La barca era stata inaugurata a fine maggio in occasione della Festa del Mare organizzata dalla Regione Abruzzo e dall’Ente Porto di Giulianova, evento di apertura della settimana di Abruzzo Open Day Summer. L'imbarcazione che porta il nome e i colori dell'Abruzzo era stata protagonista anche della puntata di Linea Blu dedicata alla nostra regione [LEGGI].