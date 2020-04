"No ai licenziamenti, ma anche no a strade insicure per tutti! Perché progettare e manutenere le autostrade è una specializzazione industriale che non si improvvisa".

Sono le motivazioni dello sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali proclamato per oggi, lunedì 10 dalle 9:30 alle 13, dalle segreterie nazionali di Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil. Filca-Cisl Abruzzo-Molise annuncia un presidio al settimo Tronco Autostrade per l'Italia di Pescara Nord-Città Sant'Angelo.

"Con la nuova legge sugli appalti pubblici che impedisce alle società che finora hanno operato sulle autostrade di proseguire le attività - spiega un comunicato - si prevedono 3000 licenziamenti per i lavoratori della manutenzione e progettazione autostradale" con il risultato che le manutenzioni "saranno effettuate da aziende non qualificate che rischiano di compromettere la sicurezza degli automobilisti".

"Le segreterie - conclude la nota - chiedono scusa agli automobilisti per i disagi che potranno generarsi".