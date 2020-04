Tre incendi di vaste proporzioni, che si sono sviluppati in Abruzzo, stanno tenendo impegnati i Vigili del Fuoco di tre province. Incessanti le operazioni di spegnimento, supportate dai mezzi aerei, tra cui due Canadair.

L'incendio più esteso quello che si è sviluppato sul versante di Trasacco del monte Labbrone. Vigili del fuoco impegnati per tutta la giornata e l'intervento è ancora in corso. Sul posto anche un Canadair e un elicottero. In fiamme un'area di diverse decine di ettari. Il rogo ha minacciato le abitazioni della zona ma si è riusciti ad evitare che raggiungesse le case. Altro vasto rogo tra Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

In fiamme un'area di circa 60 ettari. Al lavoro numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara, dei Distaccamenti di Alanno e Popoli, Protezione Civile, Carabinieri e Carabinieri Forestali. Il sindaco, Simone Angelucci, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc). Fiamme anche nel Teramano. (Ansa)