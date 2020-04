Da questa mattina il Gran Sasso è diventato un grande set a cielo aperto per le riprese di una puntata di Top Gear, celebre programma dedicato ai motori in onda sul canale BBC Two in Gran Bretagna e con milioni di spettatori nelle sue trasmissioni in tutto il mondo, condotto dall'anno scorso dall'attore Matt LeBlanc (il Joey della serie televisiva Friends).

Ad annunciare l'arrivo della troupe del programma in Abruzzo era stata la Film Commission L'Aquila Gran Sasso, che ha supportato il delegato di produzione nella scelta delle location e nel supporto organizzativo.

"Top Gear racconta le automobili con un taglio allo stesso tempo scanzonato e appassionato, un programma di auto, in uno spettacolo che va oltre il genere e il tema - si legge nella nota della Film Commission Abruzzese -.

Accanto a prove su strada più viscerali che tecniche, spesso con stroncature di fuoco, il programma è fatto di altri elementi: vip intervistati che poi gareggiano con un’utilitaria su un circuito; un pilota misterioso detto The Stig che prova auto sportive di lusso; servizi ricchi e articolati che si svolgono spesso nei luoghi più lontani.

Per la puntata tutta dedicata a due simboli dell’Italia all’estero, la Ferrari e l’Ape Piaggio, la scelta è caduta sul nostro territorio, con la magnificenza del Gran Sasso d’Italia, la Funivia di Fonte Cerreto e i Borghi Aquilani, che saranno visti in tutto il mondo con un ritorno turistico e promozionale oggi più che mai necessario.

Il nostro sforzo è mantenere attiva l’attenzione verso l’intero Abruzzo, siamo già pronti per altre produzioni molto interessanti sia per il ritorno turistico che per quello occupazionale".

Foto di Abruzzotrotter

