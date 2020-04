Tragedia sfiorata la notte scorsa, intorno alle tre, sull'autostrada A14 dove un giovane di Giulianova ha percorso contromano una trentina di chilometri, dal casello di Ortona fino a Pescara Nord.

Diverse le chiamate alla polizia da parte degli automobilisti in transito per segnalare l'auto che procedeva sulla carreggiata sbagliata; fortunatamente, anche per il traffico scarso, non ci sono stati incidenti. Il giovane è stato poi fermato dagli agenti della Polstrada di Pescara e, dopo i controlli, è risultato positivo all'alcol test. Per l'automobilista scatterà la denuncia con il ritiro di patente. (Ansa)