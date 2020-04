Il 20 luglio si svolgerà a Chieti, presso la Sala Rossa della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di via Ottorino Pomilio, Loc. Madonna delle Piane, la convention finale del progetto SUPPLE (Sustainable Pallet Production for more efficient Logistics and improved Environmental benefit).

Il progetto, finanziato dal programma europeo Ecoinnovation e coordinato dalla azienda finlandese Earthpac Oy, ha sviluppato una tecnologia innovativa per la produzione e la distribuzione snella di pallet in legno ecosostenibili e prodotti con il minimo dispendio di materiali e di energia.

L’attività ha visto coinvolta una realtà locale, la Eurobox srl di San Salvo, in qualità di partner tecnico per la validazione della tecnologia (denominata “Robonail”) e del relativo business model (denominato “ePac”).

La convention sarà aperta a tecnici, aziende, rappresentanti istituzionali e tirerà le somme di questi tre anni di lavoro condotti in sinergia tra i vari partner: oltre alle già citate Earthpac ed Eurobox, Enco e Conlegno.

Per informazioni

marcocicconetti@euroboximballaggi.it

http://www.suppleproject.eu/