I cani bagnino salvano un uomo che rischia di annegare nel mare in tempesta. È accaduto ieri, all'ora di pranzo, a Francavilla al mare, dove un bagnante è rimasto bloccato in acqua, in difficoltà, al di là delle scogliere frangiflutti.

Le proibitive condizioni del mare hanno reso particolarmente complesso il recupero, durante il quale uno degli operatori è rimasto lievemente ferito dopo essere stato sbalzato sugli scogli dalle forti onde.

In quel momento la presenza dei due cani da salvataggio si è rivelata indispensabile: dopo aver ricevuto l'ordine da parte degli operatori, i due bagnini a quattro zampe si sono occupati in maniera del tutto autonoma di trasportare il malcapitato a riva, permettendo all'operatore di restare a fianco del compagno ferito per prestargli soccorso.

Al termine dell'operazione nessuno ha riportato lesioni gravi e Ariel e Nebbia - questi i nomi delle due unità cinofile della Scuola italiana Cani Salvataggio - hanno potuto ricongiungersi ai loro compagni umani. (Ansa)