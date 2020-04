"E’ una grande emozione vedere come il taglio dei nostri stipendi si trasformi nell'apertura di una nuova attività", dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle dopo l'inaugurazione di un esercizio commerciale che ha aperto a Pescara usufruendo del fondo creato attraverso la riduzione delle indennità dei pentastellati.

"In un solo anno dall'attivazione - sottolineano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle - sono già molte le piccole e medie imprese che hanno avuto accesso al nostro Microcredito. Molti sogni diventati realtà. A giorni daremo i numeri e maggiori dettagli.

Gabriella a Pescara ha aperto Il Cuoppo grazie ad un finanziamento ottenuto dal fondo microcredito M5S Abruzzo creato da noi consiglieri regionali abruzzesi.

È una piccola cosa, ma è il segno di come intendiamo la politica: tagli degli sprechi (come i faraonici stipendi dei consiglieri regionali) per aiutare cittadini e imprenditori".