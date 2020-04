Si è svolta ieri mattina, nella Sala Rossa della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Chieti, la convention finale del progetto Supple - Sustainable Pallet Production for more efficient Logistics and improved Environmental benefit, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma CIP-Ecoinnovation 2013.

Il progetto ha consentito alla azienda capofila, Earthpac OY di Haapajärvi – Finlandia, di realizzare una tecnologia innovativa per la produzione snella ed ecosostenibile di pallet e per la gestione della loro intera catena di forniture. In questa attività, la Earthpac OY è stata supportata da tre partner: Enco Engineering and Consulting, Colegno - Consorzio Servizi Legno Sughero ed Eurobox srl di San Salvo. "Quest’ultima - spiegano dall'azienda - ha operato in funzione di partner tecnico per il testing operativo delle innovazioni realizzate nel corso del progetto. Il Ceo di Earthpac, Samuli Vanhala, ha sottolineato come questo progetto, avviato da loro con coraggio, abbia non solo rilanciato il business della sua azienda (passato da 12 milioni a circa 35 attuali) ma l’abbia addirittura trasformato, al punto che Earthpac si propone ora sul mercato non più come semplice azienda manifatturiera ma come forniture di servizi, che sviluppa partnership internazionali anche in estremo oriente grazie proprio alla tecnologia sviluppata dal progetto Supple. Questo aspetto è stato sottolineato anche da vari rappresentanti di amministrazioni locali, associazioni datoriali e imprenditori del settore imballaggi presenti in sala, i quali hanno riconosciuto questa esperienza come una ottima best practice e un ottimo spunto di riflessione per le aziende e per gli imprenditori che operano sul territorio. Il progetto Supple, tra l’altro, resta l’unico mai finanziato in Finlandia dal Programma Cip-Ecoinnovation, ad ulteriore testimonianza del suo impatto e della sua valenza a livello europeo".