Un'isola pedonale di 10 chilometri - dalle 18 di oggi alle 6 di domani - animata da spettacoli, concerti, teatro, sport, danza, mostre, rassegne enogastronomiche: è la terza Notte Bianca dell'Adriatico, a cura dell'Assessorato al Turismo del Comune di Pescara. Riviera chiusa da via Celommi, verso Francavilla al Mare fino al confine con Montesilvano, con 28 traverse di accesso diretto e parti del centro coinvolte dai concerti.

Divieto di transito in città ai mezzi con massa superiore a 35 quintali, furgonati e caravan. Vietata la vendita di bibite in vetro.

Per la sosta: a nord parcheggio libero, Naiadi comprese. Si paga all'ex Enaip e lungo la Strada Parco. Nella zona sud parcheggio libero all'Antistadio e nell'area adiacente il teatro D'Annunzio con ingresso da via Pepe. In centro sosta libera, comprese golene, area di risulta e via Paolucci. Per la sicurezza impegnati quasi 300 uomini. Navetta gratis fra i parcheggi di Area di risulta, Naiadi, Paolucci, antistadio e via Pepe dalle 21:20 alle 3. (Ansa)