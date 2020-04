Si chiama Zona economica speciale (Zes) il nuovo strumento che attrarrà nuovi investimenti economici in un'area vasta, ancora da definirsi, che vedrà interconnessi l'Abruzzo e il Molise, attraverso i loro sistemi portuali e retroportuali. La Zes, prevista nel decreto 91/2017 che contiene interventi urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, è concepita per offrire facilitazioni fiscali, iter autorizzativi veloci, partenariato economico.

Per avviare il confronto sulle prospettive di crescita economica legate alla Zes e le superfici eleggibili, il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha convocato i sindaci dei comuni sede di porti e di interporti, nonché l'Autorità portuale dell'Adriatico centrale di Ancona.

Per D'Alfonso si tratta di attivare "un campo magnetico per territori vuoti di vitalità", invocando il principio della specializzazione delle aree per aumentarne anche la capacità di essere percepite come competitive. (Ansa)