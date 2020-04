Farindola, paese conosciuto per la tragedia di Rigopiano, riparte da un ristorante-pizzeria-rooms, La Cuccumella ("recipiente", in dialetto abruzzese), inaugurato oggi, che dà lavoro a sette ex dipendenti del resort travolto a gennaio scorso da una valanga che causò 29 vittime.

Il locale, in via Colli numero 59 a Farindola, sorge sulle fondamenta di un ex ristorante. Vi si troveranno, promettono i promotori, piatti tipici, pizza e accoglienza. Il progetto è stato ideato dalla cooperativa TU.TE.VE (turismo terre vestine), in collaborazione con il tour operator online Wolftour di Penne, l'accompagnamento della Caritas diocesana Pescara-Penne e il sostegno economico di 250 mila euro della Cei.

E proprio il segretario generale della Cei, Mons. Nunzio Galantino, era presente per sostenere l'attività: "Si vuole creare una rete di solidarietà. Solo attraverso ciò si può andare avanti". Nel nuovo ristorante, una targa dedicata alle vittime della tragedia di Rigopiano e alle loro famiglie. (Ansa)