Il 5 agosto prossimo, l’associazione Eco School Ambiente e Cultura insieme ai volontari della Fee Abruzzo organizza la prima giornata sull’ambiente con monitoraggio di aree protette quali torrenti e fiumi, per verificare la presenza di discariche, acque di scarico, anche su vigneti per conoscere la provenienza delle acque utilizzate per la irrigazione.

“È la prima esperienza - ha detto Paolo Leonzio, presidente dell’associazione Eco School Ambiente e Cultura - ci si augura con risultati positivi. Ovviamente sarà nostra premura avvisare della presenza dei volontari i sindaci dei territori interessati dalla iniziativa. Sollecitiamo, intanto, la realizzazione delle isole ecologiche nei Comuni nei quali esse non sono state ancora costruite. Queste piazzole risultano indispensabili per permettere ai cittadini di smaltire materiali quali televisori, monitor, elettrodomestici, masserizie, barattoli di vernice che vengono maggiormente rinvenuti nelle discariche abusive. I Comuni che hanno realizzato le isole ecologiche hanno risolto i problemi. Al termine della manifestazione saranno resi noti i risultati del monitoraggio. A fine agosto, invece, sarà organizzato un appuntamento per il recupero dei materiali individuati nel corso della manifestazione, qualora nessuno intervenga prima. I volontari che per motivi di salute non possono effettuare lunghe camminate, svolgeranno sopralluoghi presso canali e stagni per il controllo degli animali che vanno ad abbeverarsi”.

Comunicato stampa