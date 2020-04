Raccolta fondi truffa, ad Avezzano da parte di un sedicente gruppo Ana di Vicenza 'per contribuire all'organizzazione' - questo il pretesto usato - del Raduno del IV Raggruppamento degli Alpini in programma nel centro Marsicano il 4, 5 e 6 agosto prossimi. La segnalazione ai cittadini giunge da Comune e Ana Avezzano che invitano tutti "a non dare alcuna somma a queste persone, che stanno commettendo un reato" e ad avvertire "polizia locale di Avezzano o le altre forze dell'ordine qualora fossero avvicinati dai truffatori".

"Si chiarisce che né da parte dell'associazione nazionale alpini, né ovviamente da parte dell'amministrazione comunale, è in corso alcuna raccolta di fondi e né lo sarà per il futuro. Pertanto, coloro che stanno operando questa raccolta lo fanno con scopi truffaldini ai danni delle persone, dei commercianti nonché del buon nome degli alpini e dell'amministrazione di Avezzano".

I truffatori rilasciano anche una 'regolare' ricevuta, di cui il Comune ha diffuso fotocopia. (Ansa)