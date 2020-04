Aperte le iscrizioni al corso gratuito post-diploma dell'Istituto tecnico superiore Its Moda Pescara 2017-2019. Il termine per l'invio delle domande è l'8 settembre 2017. La figura professionale è Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione del prodotto moda. Il corso è riservato a un massimo di 25 allievi. Possono iscriversi tutti i diplomati.

Il corso dura 1.800 ore in due anni, mille in aula e 800 di laboratorio, stage aziendale, tirocinio formativo. Il corso è gratuito e si svolge nella sede dell'Its Moda Pescara presso la Provincia di Pescara, in piazza Italia 30. Aperte anche le selezioni per docenti, per la costituzione dell'Albo permanente formatori che individua e qualifica le figure professionali che svolgeranno il ruolo di docente in corsi e attività della Fondazione. La scadenza è 8 settembre. Sul sito http://www.itsmodape.com sono disponibili moduli di domanda e allegati necessari per partecipare a entrambe le selezioni, nonché tutte altre informazioni utili. (Ansa)