Sedie e tavolini volanti in corso Marruccino a Chieti. Una violenta lite è scoppiata nella serata di domenica 23 luglio in pieno centro all'esterno di un bar. Pare che il diverbio sia nato tra due clienti seduti ai tavoli e altrettanti passanti.

Dalle parole sarebbero rapidamente passati ai fatti, con un tavolino che ha colpito una cameriera. Questa è stata medicata poi al pronto soccorso a un labbro.

I protagonisti della rissa sono quindi scappati via, ma per tre di loro la fuga è durata poco. I carabinieri li hanno rintracciati e denunciati per rissa e lesioni; si tratta di due chietini e un sansalvese di età compresa tra i 35 e 45 anni.