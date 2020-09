Da parte del governo "l'impegno è totale": lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlando alla inaugurazione della scuola dell'infanzia a Capitignano. "Abbiamo bisogno di certezze e la certezza è l'impegno del governo, del Parlamento e delle Istituzioni per l'opera di ricostruzione". Prima dell'inaugurazione Gentiloni si era recato in visita privata nel comune di Campotosto. I due centri hanno rivissuto la paura del terremoto con le ultime due scosse dei giorni scorsi di magnitudo 3.3 e 3.7 proprio con epicentro a Campotosto.

Gentiloni ha quindi sottolineato la volontà di tornare nelle aree del sisma. "Ci tengo a venire frequentemente nelle zone colpite dal terremoto". La cerimonia d'inaugurazione della scuola dell'infanzia di Capitignano, verso il confine con il Lazio, colpito dal sisma del 2009 e dai terremoti del Centro Italia del 2016, riguarda una struttura realizzata con i fondi del post sisma dell'Aquila del 2009 grazie all'impegno dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere

"Quello che colpisce, di quanto accaduto nell'ultimo anno, è la ripetizione dei fenomeni e, di fronte a questo, è straordinario vedere come comunque ci sia la volontà di ricominciare, di riaprire attività imprenditoriali, di inaugurare scuole, di continuare ad abitare questi luoghi".

"Questa speranza - ha aggiunto - è la nostra risorsa fondamentale. Il compito del governo credo sia quello di alimentarla, cercare di incoraggiarla e darle tutti gli strumenti possibili". "Lavoreremo nelle prossime settimane, aggiustando quello che c'è da aggiustare", ha concluso.

Errani: "Lavori in tutte le scuole danneggiate" - "Tutte le scuole danneggiate saranno adeguate". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione nel post terremoto del centro Italia, Vasco Errani, a Capitignano, in provincia dell'Aquila in occasione dell'inaugurazione della scuola dell'infanzia realizzata con i fondi del sisma 2009. "Le scuole - ha affermato Errani- sono una scelta strategica. Sono state avviate gare per 21 nuove scuole". (Ansa)