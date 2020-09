Per alcune scuole, la prima campanella è già suonata. Per la maggior parte degli istituti, suonerà lunedì 11 settembre, data ufficiale stabilita dal calendario regionale per il rientro in aula dei 174.882 alunni e studenti abruzzesi.

I numeri (fonte Ansa) - Sono 51.952 gli studenti della provincia di Chieti, 45.795 nella provincia di Pescara, 40.244 nella provincia di Teramo e 36.891 gli studenti della provincia aquilana. In base al piano di dimensionamento 2017/2018, rispetto alle 197 istituzioni scolastiche del territorio regionale, 13 sono risultate sottodimensionate per il corrente anno scolastico, così ripartite: quattro a Chieti, due a L'Aquila, due a Pescara e cinque a Teramo. Sono terminate le assunzioni del personale docente, educativo e ATA, con l'immissione in ruolo di 686 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado; stanno per essere concluse le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente.