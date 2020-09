Era da poco finito il loro concerto al Teatro Metropolitano di Città del Messico, quando la capitale sudamericana è stata scossa da un forte terremoto: tanta paura, ma nessuna conseguenza - se non una notte insonne - per i tre ragazzi de Il Volo, impegnati in un tour in Sudamerica.

"Grazie a tutti per i messaggi, stiamo bene, nonostante la forte scossa che poco fa ha colpito il Messico", ha scritto Gianluca Ginoble sulla sua pagina Facebook. "Grande paura, ma stiamo tutti bene! A Città del Messico non è successo nulla di grave!", ha aggiunto il papà di Gianluca.

I tre artisti hanno passato una notte insonne: l'albergo dove alloggiavano è rimasto senza elettricità e i tre sono stati accolti in spazi comuni al piano terra. (Ansa)