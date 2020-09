Partirà entro il 31 ottobre prossimo la campagna antinfluenzale in Abruzzo. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria, Silvio Paolucci.

Il governo regionale ha stanziato 400mila euro per incrementare ulteriormente la copertura della popolazione, in particolare per gli ultra 65enni (per i quali la vaccinazione è gratuita). "La delibera approvata oggi - spiega Paolucci - introduce l'onere, in capo a tutti i direttori generali della Asl, di mettere in atto tutte le iniziative necessarie a centrare, per l'anno in corso, un tasso di copertura pari al 75 per cento di tutti i gruppi target, così come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute". La giunta regionale punta inoltre a un maggior coinvolgimento, nell'opera di sensibilizzazione degli utenti, sia dei medici di medicina generale, sia dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ospedalieri. "Ai direttori delle Asl - continua Paolucci - spetterà anche promuovere la vaccinazione tra gli operatori sanitari".