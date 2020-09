Si è scontrato contro una pietra chilometrica a bordo strada dopo aver investito un cinghiale che gli ha attraversato la strada. Così è morto Filippo Frezza, 38 anni, consigliere comunale del proprio comune, Rocca Pia (L'Aquila). Dopo l'investimento dell'animale il giovane ha perso il controllo dell'auto andato a sbattere contro la pietra; nell'impatto è stato sbalzato fuori dall'auto. L'incidente è avvenuto ieri notte alle 2.30.

Il drammatico episodio ha riportato ancora una volta la presenza degli ungulati e della fauna selvatica in genere sul territorio. Nel comune dell'Aquilano – come riporta ilgerme.it – in un anno sono stati investiti ben 17 cervi e un cinghiale.

Nel Vastese gli attraversamenti riguardano soprattutto gli ungulati. Uno degli ultimi incidenti risale a metà agosto, quando una coppia in moto è finita in ospedale a causa dell'impatto con un esemplare [LEGGI]. Qualche settimana fa, a Casalanguida, un branco di una 40ina di cinghiali ha attraversato in pieno giorno la strada alle porte del paese [GUARDA IL VIDEO].