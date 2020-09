Una manifestazione a Rigopiano, "luogo emblematico delle carenze di prevenzione e della non corretta gestione dell'emergenza, ma anche unico luogo di incontro delle province d'Abruzzo".

La organizza, domenica 17 settembre, "Par, patto per l'Abruzzo resiliente", patto di intenti "stipulato tra cittadini, comitati, associazioni, promosso da sei madri che, all'indomani del 18 gennaio 2017, dopo eventi tragici che hanno colpito l'Abruzzo, si preoccupano della sicurezza dei figli negli edifici scolastici e si sono attivate per creare rete portando l'attenzione su criticità della regione da anni sottovalutate: neve, maltempo, incendi, rischio idrogeologico, frane, rischio sismico, scuole insicure, edifici pubblici e privati non a norma".

Alle 10 incontro presso: La Canaluccia per chi arriva da Castel del Monte, parcheggio stazzo di Vado di Sole; la Baita della Sceriffa per chi arriva da Arsita/Castelli, parcheggio vicino Baita o Gravone; cartello Rigopiano per chi arriva da Farindola. (Ansa)