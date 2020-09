"L'emozione scende in campo". Questo lo slogan scelto dal Comitato Regionale Abruzzo della Figc per la presentazione dei calendari dei campionati di calcio a 5. Ieri, nella sala conferenze dell'Enomuseo di Tollo, si sono ritrovati i rappresentanti delle società che stanno per iniziare la stagione 2017/2018 in serie C1, C2, C femminile e juniores. Una stagione già iniziata la settimana scorsa con il primo turno di Coppa Italia di C1 e che entrerà nel vivo sabato prossimo, 16 settembre, con la prima giornata del massimo campionato regionale e il prossimo 7 ottobre con l'avvio della C2.

A Tollo, con il sindaco Angelo Radica a fare gli onori di casa, c'erano l'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci, il presidente del Comitato regionale abruzzese, Daniele Ortolano, il responsabile della Delegazione regionale calcio a 5, Salvatore Vittorio, e il resposabile regionale degli arbitri di calcio a 5 Guido Alfonsi. Prima dell'attesa presentazione dei calendari sono state premiate le squadre che l'anno scorso hanno vinto il campionato e quelle che si sono aggiudicate la coppa disciplina.

Le squadre del Vastese. All'appuntamento di Tollo hanno partecipato anche i dirigenti delle tre squadre del Vastese che militano nei due campionati regionali. Per l'All Games San Salvo, che sarà anche quest'anno in C1, c'erano il presidente Salvatore Di Ghionno e il dirigente Alessio Lucci. A rappresentare il Futsal Vasto, pronta ad essere protagonista in C2, c'erano il presidente Domenico Giacomucci e il dirigente Giorgio Bellafronte, mentre l'Eurogames Cupello, alla prima esperienza in C2 dopo essere stata ripescata, era rappresentata dal dirigente Giuseppe Ritucci e dal direttore sportivo Marco Carlucci.

L'All Games San Salvo, da quest'anno allenata da Marco Mileno, esordirà sabato tra le mura amiche del palazzetto di Via Verdi contro l'Area L'Aquila. Tra tre settimane, il 7 ottobre,il Futsal Vasto di mister Michael Rossi ospiterà al palazzetto ex Salesiani la neopromossa Casoli C5. Esordio casalingo anche per l'Eurogames Cupello di mister Fabio Conti che riceverà la visita del Centro Sportivo Teatino. Nel girone B di C2 il derby tra Vasto e Cupello è in calendario alla 7ª giornata, 18 novembre l'andata a Vasto, il ritorno il 24 febbraio a Cupello.