La Regione Abruzzo sosterrà le produzioni cinematografiche che racconteranno il territorio valorizzandolo attraverso attraverso le immagini e facendone conoscere le bellezze in tutto il mondo. "È stata finalmente approvata – spiega il consigliere regionale delegato alla Cultura Luciano Monticelli – la delibera di giunta con la quale intendiamo concedere contributi alle produzioni cinematografiche, stanziando una somma che, per il momento, si attesta a 120mila euro, ma che innalzeremo fino alla soglia delle 200mila euro".

Per il governo regionale l’obiettivo è quello di "promuovere la realizzazione di progetti cinematografici di spessore, puntando sulla qualità dell’offerta culturale con la finalità di investire risorse economiche per valorizzare tanto i territori regionali sui quali saranno effettuate le riprese quanto l’immagine dell’Abruzzo, da veicolare attraverso i contenuti (artistici, storici e culturali) presenti nelle opere cinematografiche in questione".