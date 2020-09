"Il cuore degli abruzzesi a Bruxelles e di tutti coloro che apprezzano la nostra Regione è più generoso e grande di coloro che hanno devastato con gli incendi dolosi il nostro territorio". Il Presidente di Abrussels (associazione degli abruzzesi a Bruxelles), Claudio Vernarelli commenta con soddisfazione la seconda edizione di Rostaland, festa degli arrosticini organizzata per il secondo anno dal sodalizio nella capitale belga. Nonostante vivano e lavorino all'estero, i tanti abruzzesi presenti a Bruxelles non dimenticano le loro radici e così, celebrando il cibo simbolo della terra d'origine, hanno promosso un'iniziativa interessante dal punto di vista non solo gastronomico ma, soprattutto, sociale.

"La partecipazione significativa, nonostante l'immancabile pioggia, ci ha permesso - continua Claudio Vernarelli - di raccogliere una certa somma da destinare a dei progetti di protezione e rispetto dell'ambiente che esamineremo con attenzione e che è possibile ancora inviarci alla seguente abrusselssasbl@gmail.com. Siamo una comunità entusiasta che si ritrova intorno a degli obiettivi comuni, ad una cultura che ci appartiene è che fa da leitmotiv ai nostri progetti”.

All'iniziativa, che rientra in una serie di attività che Abrussels ha in cantiere per i prossimi mesi a Bruxelles, oltre ai 150 partecipanti, erano presenti anche la Presidente dell'associazione degli umbri, Francesca Cionco e il Presidente dell'associazione dei marchigiani, Innocenzo Gemma. "Queste tre regioni- conclude Vernarelli- , insieme al Lazio sono state duramente colpite da eventi naturali e criminali assai gravi negli ultimi anni e noi vogliamo dimostrare con i fatti, che siamo vicini ai nostri corregionali non solo con il pensiero ma anche con azioni concrete".