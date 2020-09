Lo Sguardo Italiano (“The Italian Gaze”) è una riflessione tenera e amara sulle potenzialità inespresse del vasto patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. Dall’angolo di osservazione identitario di un’epoca, quello di chi è emigrato per ragioni professionali, un giovane artista di origini pescaresi, trapiantato negli Stati Uniti, Sandro Del Rosario, racconta con maestria del tutto inusuale e priva di stereotipi, la nostalgica emozione suscitata dalla perdita di contatto contemplativo con la bellezza della terra d'origine.

La mostra “Lo sguardo italiano” racchiude immagini di natura diversa: scatti fotografici, disegni e i ritagli di carta, che sono altrettante sublimazioni nella memoria dell’artista dei luoghi della sua formazione. L’Italia è un Paese che Sandro Del Rosario indaga con la lentezza dei ricordi e l’accuratezza dell’appartenenza emotiva. Attraverso le immagini, egli tenta di trasmettere il senso di una straordinaria potenzialità culturale a dispetto della radicata atonia morale ed economica che relega parte dell’intellettualità artistica alla marginalità e all’emigrazione.

L’esposizione è completata dalla presentazione del film di animazione omonimo, “Lo Sguardo Italiano”, che è stato prodotto nel 2016 in maniera del tutto indipendente con il sostegno di prestigiose istituzioni americane, quali le fondazioni per artisti: MacDowell Colony nel New Hampshire, Yaddo nello Stato di New York e Djerassi in California, alle quali si è aggiunta la Fondazione Pescarabruzzo. Realizzato con migliaia di fotocopie dipinte a mano con pastelli e colori ad olio, il film ha richiesto un tempo di lavorazione di ben 11 anni.

La mostra sarà visitabile fino al 22 settembre tutti i giorni (escluso domenica) dalle 17,00 alle 19,30 presso la Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I, 83 Pescara

Per informazioni: 085.4219109 fondnews@pescarabruzzo.it.