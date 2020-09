Nel fine settimana, 23 e 24 settembre, Pineto sarà la capitale del volley abruzzese con una due giorni dedicata allo sport promossa dal Comitato Regionale Fipav Abruzzo. La prima giornata vedrà protagonista la Nazionale Maschile di sitting volley, presentata al pubblico alle ore 10.00 presso il comune di Pineto. Nel pomeriggio si passa all'azione, presso il Palasport di Pineto, con allenamento e successivamente incontro/esibizione tra la Nazionale e la Rappresentativa Abruzzese.

Domenica sarà il momento della Festa della Pallavolo Abruzzese 2017, arrivata alla sua terza edizione. L'intero movimento regionale si ritroverà al Centro Polifunzionale di Pineto per la consegna dei premi più ambiti, che spetteranno alle società e agli atleti che si sono distinti in questa stagione, e ai giornalisti abruzzesi che seguono la pallavolo.

Con il presidente regionale Fabio Di Camillo ci saranno il presidente della Fipav Bruno Cattaneo, Enzo Imbastaro (Presidente Coni Regionale), Silvio Paolucci ( Assessore allo Sport Regione Abruzzo) e Roberto Verrocchio (Sindaco di Pineto). Alle 12.00 la mattinata si concluderà con la presentazione della squadra del Pineto Volley, impegnata nel prossimo campionato di Serie B Nazionale.

"Sono molto orgoglioso di essere arrivato alla terza edizione della Festa della Pallavolo perché vedo interesse da parte della società e degli amanti del nostro sport - spiega il presidente Di Camillo - Ogni anno premiamo i talenti e le società che lavorano con dedizione sul nostro territorio. Sicuramente in questa edizione ci sarà particolare attenzione al mondo del beach volley, che ha dato un valore aggiunto al nostro movimento. Come Comitato abbiamo deciso inoltre di premiare i giornalisti locali che seguono il nostro bellissimo sport.

L'evento avrà un valore aggiunto grazie alla presenza della Nazionale Maschile di Sitting Volley che mi sento di ringraziare con tutto me stesso. Vogliamo essere attenti alle problematiche sociali e far capire quanto la passione possa andare al di là di queste. Sono onorato di poter ospitare la squadra, e tutto lo staff, che si sta preparando per affrontare la meglio i prossimi Campionati Europei. Ci aspetta un anno ricco di emozioni dove mi aspetto di vedere campionati di serie e di categoria sempre più competitivi, classe arbitrale all'altezza e soprattutto vorrei concludere in bellezza organizzando alla perfezione la 35° Edizione del Trofeo delle Regioni, per la prima volta in Abruzzo. Ringrazio il Sindaco di Pineto per aver fortemente voluto questo evento e invito tutti a partecipare a questo weekend all'insegna della pallavolo”.