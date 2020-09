Tennistavolo, nel torneo di Ortona vince la vastese Margherita Cerritelli

È stata la vastese Margherita Cerritelli a vincere il Torneo nazionale di tennistavolo di 5ª categoria ad Ortona. Nella finalissima la giovane giocatrice vastese si è scontrata con la concittadina e compagna di squadra nel Tennistavolo Vasto, Marzia Comparelli. È stata una finale tra due atlete che si allenano insieme e ben si conoscono rendendo il match avvincente e incerto fino all'ultimo punto.

Marzia Comparelli ha inizialmente faticato ad entrare in partita concedendo a Cerritelli senza grande difficoltà il 1° set. Un netto cambio di passo della Comparelli nel 2° e 3° set ribaltano quella che sembrava una partita in discesa per l’avversaria. Il 2 a 1 in favore di Comparelli accende di fatto i due set successivi che si arricchiscono progressivamente di giocate spettacolari fatti di attacchi e controattacchi di ottimo livello. Qualche errore di troppo della Comparelli nel 4° set rideterminano una situazione di assoluta parità che necessità appunto del 5° set per determinare la vincitrice del 1° Torneo Nazionale Città di Ortona. Il 5° set terminato 11 a 9 conclude una gara di alto profilo, combattuta senza sconti, che consegna il gradino più alto del podio alla Cerritelli che ha saputo ribaltare con determinazione e buon controllo una difficile situazione iniziale applicando una utile e intelligente economia di gioco condita di colpi precisi ed attacchi a sorpresa.

Ora le due ragazze si ritroveranno il prossimo primo ottobre per difendere insieme i colori del Tennistavolo Vasto nella prima giornata del Campionato regionale di serie C2 contro il Tennistavolo Montesilvano.