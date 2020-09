Auto contro camion, muore commerciante di 26 anni

Un commerciante di 26 anni, Christopher Micolucci, è morto la notte scorsa per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 3 lungo la statale 150 Montorio-Roseto, nei pressi di Pagliare di Morro d'Oro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giulianova, il giovane era alla guida della sua Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, nei pressi di una rotatoria, è finita contro un camion che procedeva in senso opposto.

I soccorsi portati dal personale del 118 sono stati purtroppo vani perché Micolucci è morto sul colpo. Il 26enne era molto noto a Castelnuovo al Vomano, dove gestiva un frequentato bar nel centro della piccola frazione di Castellalto.

Ansa