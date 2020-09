Banda dei distributori: nuovo raid, ma stavolta il colpo fallisce

La banda che distrugge le colonnine self dei distributori di benzina è tornata in azione nelle prime ore di stamani, verso le 4.30, lungo la statale Adriatica, a Villa Rosa di Martinsicuro.

Prima ha rubato un furgone per caricare la refurtiva, poi una ruspa per sradicare la cassaforte 'annegata' nel cemento di un distributore dell'Eni, ma non è riuscita nell'impresa per l'intervento dei carabinieri della stazione di Martinsicuro, messi in movimento dal sistema di allarme.

La banda è fuggita abbandonando cassaforte e furgone. Indagini sono in corso attraverso anche le riprese dell'impianto di videosorveglianza della stazione di servizio.

Ansa