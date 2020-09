Trasporti, scioperano i dipendenti della Tua: presidio a Pescara

Scarsa manutenzione dei veicoli a scapito degli utenti, caos nell'organizzazione del lavoro con dipendenti che solo il giorno prima possono conoscere il proprio turno, carenze igieniche nei depositi: sono solo alcune delle ragioni alla base dello sciopero di 24 ore del personale Tua Spa proclamato per oggi dalla segreteria regionale Abruzzo OR.S.A. Trasporti-AutoFerroTPL, organizzazione Sindacati Autonomi e di Base, e da Filt Cgil.

"In base a stanziamenti a livello nazionale per il parco mezzi l'azienda rinnoverà il proprio in 4 anni e da fine anno l'Abruzzo avrà 50 nuovi bus - dice Michele Giuliani di Orsa - ma persistono problemi nella manutenzione, legati a lacune di gestioni passate dove si preferiva esternalizzare. A Pescara c'è un deposito con un solo bagno per 140 dipendenti. Alcune officine in passato sono state chiuse per carenza di sicurezza E autisti dei mezzi e bigliettai sono spesso vittime di aggressioni". Fino alle 12:30 presidio nel piazzale antistante la Direzione Generale Tua a Pescara.



