La Vastese cade in casa del Francavilla che va avanti in Coppa

La Vastese rimedia una sconfitta per 4-1 dal Francavilla nei trentaduesimi di Coppa Italia e saluta la competizione. Al Valle Anzuca mister Colavitto schiera una formazione inedita con solo tre dei giocatori che fino ad oggi hanno giocato in campionato, Stivaletta e Bagaglini, dando così spazio a chi ha avuto meno minuti in questa parte di stagione. Davanti a Coppola (poi uscito per infortunio) sono partiti Iarocci, Casciani, Di Pietro, Viscardi, Bagaglini, Stivaletta, Lucciarini, Cristaldi, Colitto e Bittaye.

Dall'altra parte il Francavilla ha dovuto rinunciare ad alcune pedine importanti ma ha comunque schierato la migliore formazione possibile con Salvatore, Sembroni, Amenta, Palumbo, Mele, Di Renzo, Di Pentima, Romeo, Velardi, Zerbo e Mancini

Il match si è messo subito in salita per i biancorossi che, al 26', hanno subito il gol di Zerbo. Due minuti dopo, però, c'è stato il pareggio firmato da Colitto, oggi in campo da titolare per l'1-1 con cui le squadre sono andate al riposo. Nella ripresa i padroni di casa sono tornati subito in vantaggio, con Romeo. Ad un minuto dalla fine il Francavilla fa tris con il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di Bagaglini (poi espulso) su Miccichè che va sul dischetto e non sbaglia. Poi, nel recupero, è Zerbo a calare il poker siglando la sua personale doppietta.

Il Francavilla passa così il turno e andrà ad affrontare il Monticelli che domenica sarà avversario della Vastese all'Aragona.