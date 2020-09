Case di riposo, controlli in tutto l’Abruzzo: chiuse tre strutture

Tre strutture chiuse perché abusive, nove persone segnalate all'autorità amministrativa e sanitaria, cinque segnalate all'autorità giudiziaria e circa 200 chili di alimenti sottoposti a blocco sanitario.

E' il bilancio dei controlli che i carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito in nove strutture ricettive per utenti anziani bisognosi di assistenza di bassa intensità in tutto l'Abruzzo. In provincia di Pescara i militari, agli ordini del maggiore Domenico Candelli, hanno ispezionato una struttura indicata come casa famiglia, ma completamente abusiva.

In provincia di Teramo altra struttura ricettiva priva di autorizzazione, con anziani ospitati in situazioni di sovraffollamento e in ambienti fatiscenti. Un'altra struttura ricettiva abusiva èstata individuata in provincia dell'Aquila: era totalmente priva di autorizzazione al funzionamento. Immediata l'adozione del provvedimento di chiusura da parte del sindaco.

Ansa