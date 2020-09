Poste: "Nessuna emergenza in Abruzzo"

"Nella regione Abruzzo non si registra nessuna emergenza sugli uffici postali". Così, in una nota afferma Poste Italiane. "Non è intenzione dell'azienda produrre iniziative che vadano ad impattare sugli uffici postali, luoghi che tradizionalmente sono punti di riferimento per l'erogazione di servizi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica amministrazione".

L'azienda precisa nella stessa nota "che gli interventi collegati con la riforma del Servizio Postale Universale, come previsto dalla delibera Agcom numero 395 del 2015, sono ancora in fase di valutazione".

Ansa