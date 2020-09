Il cuore dellâ€™Arma dei carabinieri: donati 4 scuolabus alle zone terremotate

Quattro scuolabus destinati alle regioni colpite dal sisma del 2016. Tra queste c'è anche l'Abruzzo con Civitella del Tronto che avrà a disposizione per i propri alunni un autobus nuovo di zecca grazie al buon cuore dell'Arma dei carabinieri.

L'iniziativa, infatti, è nata spontaneamente: una raccolta fondi tra i propri militari. La cifra raggiunta è stata di 150mila euro grazie ai quali sono stati acquistati quattro mezzi: oltre a Civitella del Tronto, gli altri andranno ai comuni di Posta (Ri) e Preci (Pg), mentre il quarto è destinato all'Unione dei comuni della Vallata del Tronto (Ap).

A ritirare oggi a Roma lo scuolabus c'erano il sindaco Cristina Di Pietro e il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. "Ho ringraziato a nome dell'intera comunità civitellese il Comandante Tullio del Sette – dice il sindaco Di Pietro – e tutti gli appartenenti all'Arma per questo straordinario gesto di generosità, così come li ho ringraziati per l'aiuto ed il sostegno straordinario offerti alla nostra comunità in questo ultimo difficilissimo anno. Un grazie di cuore alla Regione Abruzzo, al Presidente Luciano D'Alfonso".