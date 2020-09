Tre giorni di allerta meteo, codice rosso sulla costa abruzzese

Tre giorni di codice rosso: da oggi al 16 novembre, allerta meteo con criticità elevata su buona parte della costa abruzzese e codice arancione (criticità media) per la zona meridionale della regione, dove la protezione civile sorveglierà per tutta la notte sottopassi e corsi d'acqua.

In diversi Comuni abruzzesi scuole chiuse il 15 novembre [LEGGI]. Il Comune di Vasto comunica che domani le scuole saranno regolarmente aperte.

Per ciò che riguarda i fiumi, "in particolare - spiega il direttore del Centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile, Antonio Iovino - è stato previsto codice rosso sui Bacini Tordino-Vomano e del Pescara, mentre il codice arancione è previsto per l'Alto e il Basso Sangro; in entrambi i casi per la possibilità del verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all'innalzamento del livello idrometrico dei corsi d'acqua principali e del reticolo idrografico minore".

Nelle aree montuose e collinari, l'allerta riguarda la possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti e cadute massi.