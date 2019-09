Dopo una sfida al cardiopalma Vasto Basket sconfitta 70-69 a L’Aquila

Terza sconfitta stagionale per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, nella trasferta in casa del Nuovo Basket Aquilano, perde 70-69 dopo una sfida al cardiopalma che ha visto le due squadre contendersi la vittoria fino all'ultimo secondo. Una sconfitta che non toglie alla Vasto Basket il primato del campionato di serie C ma il Magic Basket Chieti, ora a -2, nel recupero di mercoledì con il Basketball Teramo, potrà agganciare i biancorossi. E domenica prossima al PalaBCC ci sarà proprio il derby di alta classifica tra Vasto Basket e Magic Chieti.

La partita. Coach Gesmundo parte con il quintetto formato da Flocco, Dipierro, Peric, Pace e Oluic e a partire meglio sono gli aquilani che, dopo 3 minuti e mezzi, vanno sul 9-4. C’è una prima rimonta vastese, con il 14-13 firmato da Pace ma, alla fine del primo quarto, la squadra di casa è sul 22-20 grazie ad una buona verve di Antonini e Di Carmine. Nel secondo parziale il Nuovo Basket Aquilano riesce ad incrementare il suo vantaggio e così si va negli spogliatoi per il riposo lungo sul 42-31.

Negli spogliatoi i biancorossi riordinano le idee e tornano nel parquet con la giusta concentrazione. Dopo 4 minuti e poco più di rincorsa ecco che arriva il sorpasso sul 49-47. I vastesi riescono a conservare il possesso di vantaggio anche alla fine del terzo quarto che vede Ierbs e compagni avanti sul 56-54. In avvio di ultimo quarto la Vasto Basket subisce un parziale di 11-0 che riporta gli aquilani avanti di nove, ma Ierbs e compagni riescono a ricucire il distacco e, quando mancano 2’51’’, sono nuovamente a contatto con gli avversari con un solo punto da recuperare. Nelle ultime fasi del match la Vasto Basket gioca punto a punto, riesce andare di nuovo avanti ma, all’ultimo assalto, sotto per 70-69, non riesce a piazzare il colpo di quello che sarebbe stato il definitivo sorpasso.

Finisce con gli aquilani che vendicano la sconfitta rimediata al PalaBCC nel girone d'andata e i biancorossi che restano comunque al comando della classifica del campionato di serie C silvercon il Magic Basket Chieti che si porta a -2 e, in caso di vittoria nel recupero con Teramo, raggiungerebbe i biancorossi dando ancora più valore al derby di domenica prossima.

Nuovo Basket Aquilano - Vasto Basket 70-69

Nuovo Basket Aquilano: Amoroso, D’Ippolito 2, Nardecchia, Santucci, Fatigati 10, Jallow, Antonini 17, Di Biase 4, Di Carmine 16, Andersson 11, Ciuffini 10. Coach: Stama

Vasto Basket: Pace 21, Stefano, Flocco 2, D’Annunzio, Di Pierro 7, Marino, Di Tizio 13, Ierbs, Cicchini, Oluic 20, Peluso, Peric. Coach: Gesmundo